Pedone 75enne investito da un'auto in via San Leonardo: grave in ospedale

Paura per un pedone investito da un'auto oggi pomeriggio intono alle 17 in via San Leonardo, all'altezza del Centro Torri. Per cause in corso di accertamento l'auto avrebbe centrato un 75enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza per prestare le cure del caso all'uomo, rimasto ferito dopo essere finito sull'asfalto. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono state valutate di media gravità. Adesso si cercherà di capire la dinamica dell'incidente.