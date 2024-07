Brutto incidente a Pellegrino Parmense, nel primo pomeriggio di venerdì 19 luglio. Un agricoltore, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del suo trattore e si è ribaltato. L'uomo ha riportato ferite gravi, dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso per trasportare il ferito nell'area Codici Rossi, dove è attualmente ricoverato.