Pellegrino, chiude per 5 giorni un bar che durante il lockdown ha violato le leggi

I Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense hanno notificato ad un bar del posto, il decreto prefettizio con cui viene sottoposto alla sanzione amministrativa di 200 euro ed alla sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni in quanto nel mese di marzo 2020, in pieno lockdown i titolari hanno violato quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rispetto degli orari di chiusura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.