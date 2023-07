Pellegrino Parmense, i giovani dei centri estivi a lezione di legalità

In questi giorni i Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense, nell’ambito delle attività di promozione dell’educazione alla legalità e di incontro con i più giovani, stanno incontrando vari gruppi di ragazzi frequentatori del centro estivo del piccolo borgo montano. L’incontro ha suscitato il vivo interesse e la partecipazione dei presenti che, accompagnati dagli educatori, hanno ascoltato le spiegazioni dei militari sulla legalità, sui rischi legati all’uso dei social e di alcuni applicativi subdoli, i compiti e la storia dell’Arma ed hanno posto numerose domande e curiosità. Nel corso degli incontri i militari hanno mostrato l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, che sono state prese d’assalto dai bambini, eccitati dall’esperienza di poter salire sulle auto e provare, in tutta sicurezza, alcuni degli equipaggiamenti. Con la programmazione di questi incontri l’Arma dei Carabinieri vuole continuare, anche nel periodo estivo, a promuovere e avvicinare i ragazzi agli argomenti inerenti alla legalità ed il senso civico.