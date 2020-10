Pensiline bus, a breve la manutenzione

La Provincia di Parma –Ufficio Trasporti ha appena concluso un censimento di tutte le pensiline di attesa dei mezzi pubblici, in aree urbane ed extraurbane e del loro stato e ha impostato un programma di manutenzione sistematica delle stesse.

Le pensiline sono risultate complessivamente 331, di cui 147 ( 44%) hanno uno scarso livello di manutenzione, 41 (12%) hanno un livello di manutenzione discreto e 143 (43%) un livello di manutenzione buono.

Grazie a un finanziamento della Regione su progetto di Smtp, è ora possibile per la Provincia procedere alla manutenzione delle pensiline più deteriorate, a comunicare da quelle che presentano situazioni pericolose, come rotture di vetri, ferri sporgenti, o degrado di vario genere, come tetti rotti o schienali mancanti, invasione di erbacce.



“Questo intervento è un segnale di come la Provincia abbia a cuore il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, confermando il proprio presidio anche nelle zone più distanti dal capoluogo – afferma il Presidente della Provincia Diego Rossi – Intendiamo avviare un percorso di gestione e valorizzazione delle pensiline, anche in collaborazione con i Comuni, per farne un punto di attesa gradevole e magari anche un punto di comunicazione utile.”



“Negli ultimi anni ci sono pervenute varie segnalazioni da utenti e comuni di danneggiamento delle pensiline, che si deteriorano soprattutto per atti di vandalismo, proiezioni di sassi dalla strada da parte di veicoli e incidenti – spiega Andrea Ruffini, dirigente del Servizio Pianificazione – della Provincia - Il deterioramento delle pensiline, oltre a recare disagio agli utenti, determina una evidente situazione di degrado territoriale, a cui intendiamo porre rimedio. Naturalmente la collaborazione di cittadini e una corretta fruizione del bene pubblico sono essenziali.”

