Perde il controllo della moto e cade: grave un uomo

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 7 luglio a Riva di Pontedellolio. Qui, lungo strada Anguillare un 62enne è caduto rovinosamente dalla sua moto. Era appena uscito di casa, poco distante, e aveva inforcato la moto per fare un giro, poi - per cause al vaglio - ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni. Sul posto sono arrivate l'auto infermierstica del 118, la Pubblica Assistenza Valnure e l'elicottero di Parma. L'uomo è stato soccorso, poi caricato a bordo dell'elisoccoso e portato in volo al Maggiore: è grave.