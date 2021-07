Perde il controllo della moto e scivola sull’asfalto: muore motociclista di 40anni

Il centauro era stato trasportato al Maggiore in elisoccorso

Ancora un incidente sulla Cisa, questa volta all'altezza di Cassio, sulla statale. Poco prima delle 12, sulla statale un motociclista di 40enne ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finito a terra. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito, è stato trasportato al Maggiore in elicottero. Inutili i tentativi di rianimarlo, i medici hanno constatato il decesso. Fatale l'incidente.