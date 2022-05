Perde il controllo della moto e si scontra contro una macchina: è grave

Erano passate da poco le 13.30 quando in strada Baganzola oggi, domenica 15 maggio, un motociclista ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada. Per cause ancora in corso d'accertamento il centauro è finito fuori dalla carreggiata in corrispondenza del consorzio agrario prima di scontrarsi con una macchina che arrivava in senso opposto. L'uomo ha riportando ferite gravi. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni.