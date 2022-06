Perde il controllo della moto, incidente fatale per un centauro

Incidente terribile tra Fornovo e Rubbiano in direzione La Spezia, poco prima delle 11:30 di domenica 12 giugno, costato la vita a un motociclista, caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo della moto. All'inizio si pensava, vista la dinamica, a un coinvolgimento con un'auto, ma dai nuovi rilievi non risulta un coinvolgimento di altri veicoli. Le cause del pauroso schianto non sono ancora note, gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto la Polizia Stradale di Parma per i rilievi di legge e un'auto ambulanza.

L'intervento della Polizia Stradale