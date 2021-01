Perseguita l'ex e cerca di sfondare il cancello di casa sua con l'auto: 45enne denunciata

Ha iniziato a perseguitare il suo ex compagno, con vassazioni e molestie di vario tipo, dopo la fine della loro relazione, nel settembre del 2018. Oltre a quella dell'uomo rendeva la vita impossibile anche alla sua nuova compagna. Una 45enne, che è arrivata anche a cercare di sfondare il cancello d'ingresso dell'abitazione della coppia con l'automobile, è stata denunciata per stalking e nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinamento all'uomo, dal quale dovrà rimanere distante di almeno 500 metri. L'uomo ha presentato denuncia nell'agosto del 2020 dopo mesi e mesi di pedinamenti, messaggi ripetuti, mail e telefonate insistenti. Le vessazioni non sono finite. Anzi. Il 7 gennaio del 2021 la donna si è addirittura finta la postina, per poter accedere all'abitazione della nuova coppia. Dopo essere stata riconosciuta ha tentato di sfondare il cancello con la sua auto.