Pescato con la coca in macchina: ai domiciliari un 46enne di Felino

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, nel corso de controlli straordinari predisposti per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili e nei parchi cittadini, hanno arresto un 46enne residente a Felino. L'uomo si trovava in via San Leonardo, è stato fermato ad un posto di controllo alla circolazione stradale. Da subito ha mostrato preoccupazione e l’atteggiamento ha indotto i militari ad effettuare un veloce verifica all’interno dell’auto. Nascoste, sotto al sedile al lato del passeggero, sono state rinvenute alcuni dosi di stupefacente. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione, dove sono stati trovati ulteriori grammi di cocaina e materiali necessario per la pesatura ed il confezionamento. I 30 grammi complessivi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.