Pescato con un tasso alcolemico altissimo: denunciato e patente ritirata

Fine settimana di controlli e servizi preventivi per i Carabinieri della Compagnia di Parma, con un notevole dispiegamento di pattuglie per garantire sicurezza nei punti sensibili della città e nei i luoghi più periferici, senza tralasciare i parchi. Sono stati identidficate oltre 140 persone e controllare più di 80 veicoli. Diverse le denunce per: detenzione ai fini di spaccio, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, tentato furto aggravato, resistenza violenza a pubblico ufficiale, ricettazione guida in stato d’ebbrezza e alcune segnalazioni amministrative.

Il tentato furto è avvenuto in un negozio di via Silvio Pellico dove, una 34enne è stato sorpresa nel tentativo di sottrare tre abiti. Fermata e condotta in caserma è stata denunciata. Invece, in Viale Rustici, un 29enne nigeriano dopo aver ceduto della sostanza stupefacente ed accortosi della pattuglia, è scappato lungo il gretto del torrente Parma. Raggiunto e sottoposto a perquisizione è stato trovato con denaro riconducibile alla sua attività di spaccio.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle vie di maggiore transito. Molte le contravvenzioni al codice della strada ed anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un conducente è risultato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Per lui oltre la denuncia anche il ritiro della patente ed il sequestro dell'auto. Complessivamente, al termine dei servizi, sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori diversi giovani.