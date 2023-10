Pesci, condanna confermata e pena ridotta

La Corte d'Appello di Bologna ha confermata la condanna per Federico Pesci, imprenditore accusato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una giovane di 21 anni (all'epoca dei fatti, nel luglio 2018) in concorso con Aniyem Wilson Ndu, spacciatore nigeriano. Pesci, imprenditore molto noto in città, era stato condannato a Parma a otto anni e sei mesi, la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena a sette anni e dieci mesi, riconoscendo le attenuanti generiche. Pesci è assistito dall'avvocato Fabio Anselmi.

Pesci era stato arrestato nell'agosto del 2018, dopo una serata trascorsa all'interno del suo appartamento dove, da come ha riportato l'accusa, si sarebbero susseguite le violenze sessuali ai danni della 21enne. Per Aniyem Wilson Ndu, l'uomo nigeriano accusato, oltre che di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate come Federico Pesci, anche di aver ceduto le sostanze stupefacenti proprio quella notte, la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato la condanna a 5 anni e 8 mesi, la stessa pena che aveva stabilito il Gup Mattia Fiorentini durante il processo di primo grado.