Pesta e rapina un senzatetto in Pilotta: denunciato 21enne senegalese

Ha pestato e rapinato un clochard in Pilotta colpendolo con alla testa e al volto con una catena ed un lucchetto. Dopo l'aggressione si è impossessato del suo cellulare. Un 21enne senegalese, già protagonista di un episodio di violenza nei confronti della sua compagna in stazione, è stato denunciato dai carabinieri per rapina e lesioni.

L'aggressione, avvenuta in piazzale della Pace il 22 luglio, ha coinvolto anche altri stranieri, che non sono ancora stati identificati. Secondo il racconto della vittima, un 31enne di Reggio Emilia senza fissa dimora, il gruppetto di giovani si è avvicinato a lui e ad alcuni suoi amici - che si stavano preparando per dormire sulla gradinata della Pilotta.

Dopo una lite i giovani, tra cui il senegalese, lo avrebbero aggredito con catene e lucchetti. Il 31enne però avrebbe scattato una foto agli aggressori con il cellulare: il gruppetto è quindi tornato sul posto. Dopo averli nuovamente aggrediti si sono impossessato del cellulare del 31enne, che si è poi recato al pronto soccorso.

La vittima ha avuto una prognosi di 15 giorni per un trauma facciale. Grazie alle immagini delle telecamere i carabinieri, che sono arrivati sul posto poco dopo l'aggressione, sono riusciti ad identificare uno degli aggressori e a denunciarlo per rapina e lesioni.