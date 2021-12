Pesta la moglie e le punta un coltello alla gola: arrestato

Ha pestato la moglie, poi - dopo averla immobilizzata - le ha puntato un coltello da cucina alla gola. La donna è riuscita a scappare e a chiamare la polizia. Un uomo di origine senegalese è stato arrestato nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il drammatico episodio si è verificato all'interno di un appartamento a Parma: nel corso di una lite, nata per futili motivi, il marito ha iniziato a picchiare la moglie, già aggredita altre volte dall'uomo all'interno delle mura domestiche.

Dopo aver immobilizzata le ha puntato un coltello da cucina alla gola: la donna è riuscita a scappare in strada e a chiamare il 113. I poliziotti, arrivati in pochi istanti sul posto, hanno messo al sicuro la donna, che aveva i segni dei maltrattamenti e il volto tumefatto dal pestaggio. L'abitazione era stata messa a soqquadro dal marito, che si trovava ancora all'interno dell'appartamento: gli agenti hanno bloccato l'uomo e hanno sequestrato il coltello utilizzato per minacciare la donna. Dopo il racconto della moglie, che ha parlato di continue aggressioni nei suoi confronti negli ultimi anni, i poliziotti hanno arrestato il senegalese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato trasportato nel carcere di via Burla.