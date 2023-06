Pestaggio di gruppo contro un 19enne per l'apprezzamento ad una ragazza: denunciati 5 giovani

I carabinieri della Stazione di Sala Baganza, hanno raccolto questi giorni la denuncia di uno straniero 19enne vittima di una violenta aggressione da parte di cinque persone, tutti originari dello Sri-Lanka. Il racconto ha fatto palesare l’idea agli investigatori di una vera e propria spedizione punitiva patita, fortunatamente senza conseguenze gravi.

L’attività d’indagine, espletata velocemente dai carabinieri, ha permesso di individuare alcuni testimoni chiave, ascoltati i quali si sono individuati più elementi indiziari che hanno consentito di identificare e denunciare i 5 aggressori.

Il motivo che ha innescato la violenta e sproporzionata reazione da parte dei 5 connazionali, sembrerebbe sia stato il forte interesse del 19enne residente a Felino, manifestato apertamente per una ragazza durante una festa a Lesignano de’ Bagni. Queste attenzioni non sono state gradite da un rivale in amore, il quale spalleggiato da altri 4 giovani, evidentemente anche sotto l’effetto di alcool, lo hanno aggredito a calci e pugni una prima volta, procurandogli qualche livido e danneggiandogli l’autovettura in uso.

Non soddisfatti, gli stessi aggressori si sono poi presentati il giorno successivo sotto casa del 19enne, questa volta armati di bastoni e coltelli, ma grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, chiamati dal 19enne, si sono immediatamente allontanati dandosi alla fuga. La repentina e mirata attività d’indagine degli stessi Carabinieri di Sala Baganza ha permesso di dare un nome agli autori della violenta aggressione: cinque connazionali

dell’aggredito, tutti tra i 19 e i 40 anni di età, che ora dovranno rispondere di lesioni aggravate, danneggiamento, minaccia e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.