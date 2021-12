Pestano a sangue e rapinano un 18enne in viale Toschi: denunciati tre coetanei

Prima gli hanno chiesto se volesse acquistare droga poi, al suo rifiuto, senza un motivo apparente, lo hanno immobilizzato e lo hanno pestato a sangue con pugni in faccia e in testa, facendolo cadere a terra e rubandogli anche il telefono cellulare. Tre tunisini - tra i 18 e i 20 anni - sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione Oltretorrente con le accuse di rapina e lesioni aggravate. L'episodio si è verificato ad inizio novembre in viale Toschi, all'altezza del ponte Verdi: secondo la ricostruzione degli inquirenti il gruppetto di tre tunisini si sarebbe avvicinato al ragazzo, che stava semplicemente passando in zona.

Dopo aver offerto al 18enne della droga e il suo rifiuto i tre sono andati in escandescenza e lo hanno immobilizzato. A quel punto è partita un'aggressione molto violenta: i pugni hanno raggiunto il viso e la nuca del ragazzo, che è caduto a terra. Il 18enne è poi tornato a casa ma i genitori, vedendo le sue condizioni di salute, lo hanno portato in ospedale. Ha riportato la frattura della mandibola ed ha avuto una prognosi di 40 giorni.

Dopo la denuncia i militari hanno avviato le indagini: grazie alla conoscenza dei soggetti che gravitano nella zona del Parco Ducale, Ponte Verdi e Viale Toschi ed all’attività sviluppata sui canali social, i carabinieri hanno ristretto i possibili autori ad una rosa di pochi giovani che sono rientrati in un fascicolo fotografico. La vittima, visionandolo, li ha riconosciuti: nel corso dell’aggressione erano senza mascherina.