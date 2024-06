Pestata e lasciata in un campo: donna ricoverata in ospedale

Gravissimo episodio nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno, nei pressi di Felegara, frazione di Medesano. Una donna di circa 45 anni, residente in zona, sarebbe stata picchiata violentemente e poi lasciata all'interno di un campo. Secondo le prime informazioni era da poco passata l'una di notte quando alcuni abitanti della zona avrebbero sentito delle urla provenire dall'ingresso di un'abitazione ed avrebbero avvertito i carabinieri e il 118.

Quando gli operatori sono giunti sul posto, insieme ai militari, hanno visto la donna, che si trovava in mezzo ad un campo. Dopo aver prestato le prime cure l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto l'auto infermieristica di Fornovo con l'infermiere, oltre ai volontari della Croce Rossa di Medesano e ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo le prime informazioni la donna potrebbe essere stata picchiata dal marito ma le indagini sono in corso. I militari stanno cercando di approfondire la situazione per arrivare a ricostruire nei dettagli la vicenda.

IN AGGIORNAMENTO