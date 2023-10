Baby gang: ragazzino pestato da un branco di minorenni davanti al Teatro Regio

E' l'ennesimo caso di pestaggio in pieno centro storico messo in atto da un gruppi di giovanissimi di una baby gang contro un ragazzino inerme. Nei giorni scorsi davanti al Teatro Regio, una delle zone più calde per quanto riguarda la criminalità giovanile, un ragazzino è stato avvicinato e pestato da un gruppo di giovani minorenni di 17 anni. L'aggressione, avvenuta in seguito ad una richiesta di denaro è l'ultima di una lunga serie in questa area della città. Il giovane aggredito non ha fortunatamente riportato ferite gravi. Ora le forze dell'ordine, che monitorano costantemente l'area proprio per l'allerta baby gang delle ultime settimane, stanno cercando di risalire ai responsabili dell'aggressione.