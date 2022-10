Pestato a sangue da un bullo davanti a scuola: 14enne grave al Maggiore

La violenza delle baby gang entra anche all'interno degli istituti scolastici di Parma. L'ennesimo gravissimo episodio è avvenuto alcuni giorni fa all'interno di una scuola superiore della città. Secondo le prime informazioni un ragazzo che frequenta la prima superiore sarebbe stato colpito con estrema violenza da un compagno di classe, che lo avrebbe aspettato al di fuori dell'edificio scolastico al termine delle lezioni proprio con lo scopo di pestarlo. Sembra che il 14enne sia stato raggiunto da calci e pugni ripetuti sferrati dal compagno di scuola più grande di qualche anno. In seguito alla brutale aggressione il ragazzino sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore e medicato. I referti medici parlano di un trauma cranico e di una possibile frattura al naso. Sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio l'episodio: le forze dell'ordine sono al lavoro per fare luce sul gravissimo pestaggio. Il responsabile sarebbe già stato individuato e segnalato.