Peste suina, il Prefetto: "Territorio preoccupato per il comparto sunicolo"

Ieri mattina si è tenuta in un salone del Palazzo Ducale, gentilmente messo a disposizione dal Comando provinciale dei Carabinieri, la prima riunione della cabina di regia istituita per coordinare le iniziative di contrasto dell’epidemia di peste suina africana. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Antonio Garufi, hanno partecipato,oltre al Commissario Straordinario alla PSA Dr. Vincenzo Caputo, i rappresentanti della Regione e degli enti interessati, delle parti sociali e delle categorie produttive del comparto suinicolo del territorio. Nel corso dell’incontro, il Commissario ha illustrato i progressi conseguiti nell’affinamento delle misure messe in atto dalla struttura commissariale al fine di combattere la propagazione della malattia,evidenziando la crescente sinergia tra le diverse professionalità impiegate nelle operazioni di depopolamento (esercito, bioregolatori, Atc). Droni, gabbie trappola, cani molecolari e banca dati centralizzata per la condivisione di ogni informazione inerente all’attività di eradicazione: sono queste le principali tematiche su cui si è concentrata la cabina di regia quali misure da rafforzare per una efficace azione di contrasto dell’epidemia. “La complessa macchina organizzativa predisposta per l’eliminazione dell’epidemia da peste suina nei nostri territori sta cominciando a funzionare efficacemente” – ha dichiarato il Prefetto - “avvertendo, però, la forte preoccupazione del territorio verso la salvaguardia del comparto produttivo suinicolo, auspico uno sforzo davvero corale di tutti gli operatori affinché si faccia fronte comune nello sradicare l’epidemia".