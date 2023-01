Gli scoppia un petardo in volto e rimane ferito. Carambola tra due auto e un furgone in via Emilia Est

Capodanno con feriti a Parma. Nei pressi dell'Arco di San Lazzaro un botto ha provocato il ferimento della mano a un ragazzo, mentre in via Cremonese un altro giovane, fuori da un locale pubblico, è rimasto ferito al volto non gravemente. E' stato soccorso dai mezzi del 118 e trasportato al Pronto soccorso del Maggiore. Anche in provincia, a Medesano una persona è rimasta vittima dell'esplosione di un petardo.

Non solo botti di fine anno: alle 4 del mattino un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato in via Emilia Est, all'altezza dell'arco di San Lazzaro, dove per cause in corso di accertamento due auto e un furgone sono rimasti coinvolti nell'incidente che, vista la dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.