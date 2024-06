Piazza Garibaldi, nella rissa spunta un coltello: in arresto un 19enne

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un 19enne tunisino, domiciliato presso una comunità di Parma dove era ristretto agli arresti domiciliari per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, in esecuzione a un’ordinanza emessa a suo carico dal Tribunale di Parma con la quale era stata disposta la sostituzione della misura con la più grave custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono a venerdì, 7 giugno, con l’aggravamento della misura disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di un episodio verificatosi in serata, quando è scattata una rissa in Piazza Garibaldi. È stato segnalato un uomo a torso nudo armato di coltello. Gli operatori, giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare il soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, sottoponendolo a perquisizione personale; è stato ritrovato un cutter di circa 10 centimetri che il giovane nascondeva. Il 19enne è stato denunciato per i reati di evasione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Tale nuova notizia di reato, unitamente alle connotazioni negative della personalità del soggetto e alla sua incapacità di autocontrollo nel rispettare le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari, ha fatto sì che l’Autorità Giudiziaria ne disponesse la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. La Squadra Mobile, una volta rintracciato il 19enne presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ha provveduto a dare esecuzione alla più grave misura associando il soggetto presso la locale Casa di Reclusione.