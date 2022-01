Piazza Ghiaia, rapinano il motorino a un 15enne: due denunce

Nei giorni scorsi, alle ore 14:00 circa, la centrale operativa della Questura ha inviato una volante presso i bagni pubblici ubicati in Piazza Ghiaia dove si trovava un ragazzo in lacrime il quale era stato da poco rapinato del proprio scooter.

Sul posto, gli Agenti della Polizia di Stato hanno ascoltato il ragazzo quindicenne, ancora scosso per quanto accaduto sebbene avesse riavuto indietro il proprio scooter riconsegnato proprio dai due individui che lo avevano rapinato.

Il giovane ha descritto l’abbigliamento dei due rapinatori e ha indicato al personale delle Volanti che questi si erano da poco dati alla fuga viale Mariotti.

A questo punto, gli operatori della Polizia di Stato hanno allertato le Volanti sul territorio e si messi alla ricerca dei due.

Nel corso delle ricerche, mentre le volanti percorrevano viale Mariotti in direzione via Toscanini, all’altezza del semaforo del Ponte di Mezzo, gli Agenti si sono accorti di due soggetti che corrispondevano alla descrizione e che in lontananza lungo il predetto viale che stavano svoltando in via Pigorini con direzione Palazzo della Pilotta.

I poliziotti pertanto hanno inseguito i due riuscendo a bloccarne uno mentre l’altro riusciva a dileguarsi correndo tra i vicoli.

La persona fermata veniva identificata per un ragazzo di 22 anni residente in un Comune della Bassa e veniva accompagnata in Questura per gli adempimenti del caso e per le attività di fotosegnalamento ad opera della Polizia Scientifica.

Da accertamenti esperiti presso la banca dati interforze, il 22enne risultava gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio nonché raggiunto dalla misura di prevenzione dell’avviso orale.

Per meglio ricostruire la dinamica dell’azione delittuosa, il ragazzo vittima di rapina è stato inoltre invitato a raggiungere la Questura per formalizzare denuncia dell’accaduto.

In sede di denuncia, il minore ha dichiarato infatti che mentre stava uscendo dal parrucchiere sito in piazza Ghiaia, veniva avvicinato da due giovani uno proveniente da viale Mariotti e un altro dalla scalinata di via Mazzini. Secondo il racconto del ragazzo uno di loro gli avrebbe intimato di scendere dal motorino in quanto i due avevano intenzione di farsi un giro e che poi al termine della passeggiata in scooter glielo avrebbero restituito

Il ragazzo intimorito dalla richiesta avrebbe rifiutato di consegnare il proprio motorino ma uno dei due giovani lo avrebbe spinto e salito a bordo del motociclo e aver preso a bordo il suo amico si sarebbe allontanato da piazza Ghiaia al massimo della velocità suonando il clacson ripetutamente, in direzione di viale Mariotti.

Poco dopo dalle scale di viale Mariotti, ho visto ritornare a piedi il giovane che si era seduto come passeggero sul mio scooter, il quale mi invitava a non chiamare la polizia in quanto a suo dire sarebbe rientrato a breve in possesso del suo motorino. Prima che la volante della Polizia arrivasse, effettivamente il ladro era tornato in piazza Ghiaia a riconsegnare ilo scooter

Al termine delle dichiarazioni al giovane è stato sottoposto un fascicolo fotografico creato dalla Polizia Scientifica sulla base di tutti i fotosegnalamenti effettuati durante i servizi straordinari di controllo del territorio effettuati il sabato che hanno portato all’identificazione di numerosi giovani.

Proprio grazie a questa banca dati di immagini, in sede di individuazione fotografica, il 15enne ha riconosciuto senza ombra di dubbio il complice del 22enne. Si tratterebbe di un altro giovane già conosciuto a questi Uffici.

In particolare quest’ultimo sarebbe stato indicato dalla parte offesa come colui che per primo l’avrebbe spintonato per impossessarsi del suo motorino, salendo al posto di guida ed allontanandosi da piazza Ghiaia. Inoltre, sempre il giovane avrebbe poi provveduto alla restituzione dello scooter minacciando di non chiamare la Polizia.

Alla luce di tutte le risultanze investigative condotte, e visti gli evidenti indizi di colpevolezza emersi, i due giovani sono stati denunciati per il reato di rapina in concorso.