Piazzale della Pace: ubriaco e pericoloso dà in escandescenza per strada, lancia bottiglie contro i passanti e i negozi della zona. Denunciato

Ubriaco in pieno centro, dà in escandescenza per strada e lancia alcune bottiglie contro i passanti e i negozi della zona. Raggiunto in piazzale della Pace dopo una segnalazione dagli agenti delle Volanti, intorno alle 24,30 di stanotte, l'uomo si presentava in forte stato di agitazione, e alla vista dei poliziotti è scappato per poi fermarsi nei pressi del monumento del Partigiano.

Alla richiesta di esibire i documenti per poterlo identificare, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Durante le fasi del controllo ha avuto sempre un atteggiamento aggressivo e minaccioso, opponendo resistenza. Gli agenti hanno poi sentito alcuni testimoni che hanno riferito di aver visto l'uomo prima rovesciare i cassonetti contenti bottiglie di vetro per poi lanciarne molteplici all’indirizzo di alcuni negozi della zona.

Inoltre uno dei testimoni, impiegato in un bar della zona, ha riferito di essere stato oggetto di lancio di alcune bottiglie che fortunatamente non l’hanno colpito. L’uomo è stato accompagnato in Questura per essere identificato. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, è stato identificato per un cittadino extracomunitario 45enne irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, tentata lesione personale, danneggiamento e getto pericoloso di cose. Il 45enne è stato sanzionato anche per ubriachezza molesta e preso in consegna dall’Ufficio Immigrazione al fine di verificare la sua posizione sul territorio nazionale.