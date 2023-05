Piazzale Salvo d'Acquisto, forza le cantine dei vicini di casa: 26enne denunciato per furto aggravato

Ha forzato le cantine del condominio in cui vive, rubando alcuni oggetti dei vicini di casa, ma è stato visto da un residente, che ha avvisato i carabinieri. Un 26enne italiano, con precedenti di polizia e conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato fermato e denunciato per furto aggravato. L'episodio si è verificato alle 3 di notte del 24 maggio.

Un vicino di casa ha sentito alcuni rumori e si è affacciato al balcone: il giovane ladro, che vive nello stesso condominio, aveva una torcia ed alcuni sacchi in mano. A quel punto l'uomo ha chiamato il 112. Nel frattempo il giovane è scappato. Sul posto sono arrivati i militari che hanno acquisito una dettagliata descrizione dell’autore del furto. I carabinieri, grazie all'approfondita conoscenza del territorio, hanno intuito di chi potesse trattarsi.

Dopo aver raccolto la denuncia del vicino hanno sottoposto in visione alla vittima del reato un fascicolo fotografico, dove fra le varie persone raffigurate, è stato riconosciuto con assoluta certezza proprio l’autore del furto, risultato essere un italiano 26enne, gravato da numerosissimi precedenti di polizia e domiciliato a Parma. Il 26enne è stato quindi denunciato, alla Procura della Repubblica di Parma, per furto aggravato in abitazione.