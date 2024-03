Pesta la compagna in albergo: 52enne arrestato

Le sue urla si sentivano al di fuori della stanza d'albergo. Una donna di 29 anni è rimasta vittima di violenza nel corso della serata di sabato 30 marzo mentre si trovava all'interno di una struttura ricettiva di Parma. Il compagno, un 52enne, l'aveva presa a pugni in faccia, provocandole un occhio nero, oltre a dolori al braccio destro. Sono stati i dipendenti dell'hotel a chiamare i carabinieri.

Al loro arrivo l'uomo è stato bloccato ed arrestato con l'accusa di lesioni personali e stalking. La donna è riuscita a raccontare le violenze, psicologiche e fisiche, messe in atto dall'uomo nel corso degli ultimi mesi. Un escalation di violenza che ha avuto il suo culmine nella serata di ieri. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in ospedale: ha avuto 15 giorni di prognosi per le botte subite.

Il 52enne è stato identificato in Caserma ed arrestato per stalking e lesioni: poco dopo è stato portato nel carcere di via Burla. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, confermando la custodia cautelare in carcere.