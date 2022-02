Picchia i poliziotti e li ferisce al volto: arrestato 22enne

Colpise al volto un poliziotto cercando di sottrarsi ai controlli. Un gambiano di 22 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono a sabato mattina, quando una Volante della Polizia di Stato si è recata presso un condominio di via Provesi, dopo la segnalazione di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione, hanno segnalato la presenza di un uomo che dormiva nel pianerottolo condominiale e a loro dire intralciava il lavoro. Gli agenti hanno notato una branda con materasso posizionata proprio nel corridoio condominiale, in corrispondenza della porta d’ingresso di un appartamento interessato dalla ristrutturazione. Sul letto, coperto da un piumone, c'era un cittadino di colore che alla vista dei poliziotti, facendo capolino da dietro il piumone, si è nascosto sotto le coperte facendo finta di dormire.

Si è rifiutato di fornire le generalità durante i controlli. Dopo le insistenze l’uomo è stato accompagnato in Questura per procedere all’identificazione.

Non è servito a nulla, l'uomo è stato poco collaborativo e ha rivolto delle frasi ingiuriose e minacciose. Inoltre con un balzo, repentino ha cercato di scappare per sottrarsi alle operazioni di fotosegnalamento, colpendo in volto il poliziotto che ha cercato di bloccarlo, procurandogli una vistosa escoriazione in volto. Nonostante sia stato bloccato con l’ausilio di altro personale, l’uomo ha continuato a sferrare calci cercando si scappare. Il 22enne è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.