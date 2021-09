Picchia la compagna, lei si chiude in bagno e chiama la polizia: arrestato un 41enne

Gli agenti delle Volanti l'hanno trovata chiusa in bagno, si stava difendendo dalla furia del compagno. Quando sono entrati i poliziotti, l'uomo colpiva la porta con dei pugni, tanto da farci un buco. Prima aveva scagliato la sua rabbia contro la compagna, procurandole delle ferite. Era in lacrime, visibilmente scossa, per sfuggire all' ira del suo aguzzino si era nasosta ed era riuscita a chiamare chiamare il 113. E' stata portata via in ambulanza, al Pronto Soccorso è stata dimessa con un referto di 15 giorni di prognosi.

E' successo ieri all’1.30 circa dopo la segnalazione di un’aggressione in atto nei confronti di una donna, da parte del suo convivente. Gli operatori di Polizia hanno bloccato e identificato l’uomo, un 41enne nato a Potenza ma domiciliato a Parma, già con precedenti per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. E' stata attivato il Codice Rosso, una sorta di “sirena” che prevede un trattamento preferenziale in determinati casi. In pratica la polizia giudiziaria di fronte ad una notizia di reato di violenza domestica o di genere, acquisisce la notizia, la riferisce immediatamente al pubblico ministero, il quale a sua volta, entro tre giorni, decorrenti dall’iscrizione della notizia di reato, dovrà ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti.

La velocità e l’immediatezza delle indagini avviene al fine di limitare, il più possibile condotte di violenza reiterata. Inoltre, è stato previsto un lasso di tempo maggiore per quanto concerne la possibilità di poter denunciare, ossia la persona vittima di violenza avrà 12 mesi rispetto ai 6 mesi previsti in genere dalla legge per poter denunciare. Al termine dell'intervento, l’uomo è stato tratto in arresto.