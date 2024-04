Pietro vive in un condominio fatiscente: "Non c'è interesse per la manutenzione"

Pietro vive in un codominio "dove non c'è nessun interesse ad attuare un minimo di manutenzione". In via Piave, dallo stabile Maria Alessandra, il lettore segnala appartamenti con umidità, crepe, infissi rotti e impianti elettrici da rivedere.

"Sono con delusione a reclamare che, da parte di Acer, non c'è nessun interesse ad attuare un minimo di manutenzione". Diverse sono nel tempo le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione per denunciare una situazione del genere. Pietro, con una mail, chiede in nome di tutti i condomini che "Acer intervenga senza trovare scuse che non ha i fondi in quanto avrebbe potuto usufruire dei bonus che il governo Conte aveva messo a disposizione".