Pilotta, si finge ubriaco e ruba il portafoglio ad un 20enne: denunciato 25enne

Si è finto ubriaco per avvicinarsi ad un 20enne - che si trovava in piazzale della Pace con la fidanzata - e rubargli il portafoglio, che conteneva 60 euro e tutti i documenti. Un giovane marocchino di 25 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Parma Centro per furto con destrezza. L'episodio è avvebnuto nella giornata di ieri: il giovane 20enne, che era in centro con la sua compagna, vicino al monumento di Giuseppe Verdi, è stato avvicinato dal 20enne: con la scusa di aver bevuto troppo si è avvicinato e ha iniziato a toccarlo. Il 25enne, dopo pochi metri, si è accorto di non aver più il portafoglio: ha chiesto così al 20enne di ridarglielo ma il ladro è scappato. I carabinieri, dopo la denuncia del ragazzo, sono riusciti ad individuarlo e denunciarlo.