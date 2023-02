Pioggia di Daspo, puniti 16 tifosi responsabili di condotte antisportive: uno è di Parma

Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato in questi giorni 16 Daspo, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di tifosi locali e ospiti, identificati a seguito di diversi episodi avvenuti tra gli stadi "Artemio Franchi" di Firenze e "Castellani" di Empoli. Tra gli ultras colpiti dal provvedimento anche un tifoso originario di Parma per quanto accaduto l'11 novembre durante il match Empoli-Cremonese. Dei supporter locali appostati in viale Battisti avrebbero iniziato a lasciare sassi e bottiglie al pullman degli ospiti, provocando la reazione di questi ultimi che scesi dal mezzo sarebbero stati pronti a fronteggiare il gruppo di facinorosi. Solo grazie all'intervento del Reparto Mobile della Polizia di Stato i tifosi cremonesi sono stati fatti subito risalire sul pullman evitando il degenerarsi della situazione.