Pioggia e vento forte: a Parma in meno di un'ora sono caduti 33 millimetri d'acqua

Un violento temporale si è abbattuto su Parma e sulla zona Pedemontana, nei comuni tra Felino e Sala Baganza, dove l'acqua si è mischiata al vento forte e intenso ma, fortunatamente, di breve durata. Per ora non si registrano danni, né interventi dei Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto diverse segnalazioni per allagamenti ma senza conseguenze. Sono caduti, in meno di un'ora, 33 millimetri di pioggia. Una quantità importante e preoccupante se si considera che, nell'intero mese di norma ne cadono solo 27. Qualche chicco di grandine non ha causato, fortunatamente, danni.