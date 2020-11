Pizzarotti non chiude Parma: "Niente lockdown ma ci saranno limitazioni"

"L’Emilia continuerà a essere gialla, ma ci saranno ulteriori restrizioni per evitare di cambiare fascia e continuare ad abbassare la curva che già si è abbassata, frutto delle limitazioni delle scorse settimane". Così Federico Pizzarotti, in attesa dell'ufficialità dell'ordinanza, che sta per essere firmata dal presidente della regione Bonaccini, anticipa quelli che saranno i temi contenuti nella nuova misura di prevenzione disposta al contenimento del contagio da coronavirus.

"Saranno limitazioni che riguarderanno gli orari - dice il sindaco - gli spostamenti e il numero di persone, tutte cose facilmente controllabili e gestibili, non andranno nella direzione di chiudere piazze e strade difficilmente attuabili anche per le forze dell’ordine".

