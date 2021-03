Pizzarotti saluta e ringrazia il delegato alla disabilità Mattia Salati

Terminerà nei prossimi giorni l’incarico del delegato alla disabilità, Mattia Salati, in vista di sopraggiunti nuovi impegni lavorativi. A lui vanno i ringraziamenti sinceri del Sindaco Federico Pizzarotti, dell'Assessore al Welfare, Laura Rossi, e dell’Amministrazione comunale per il proficuo e concreto lavoro svolto in questi anni, per aver saputo coinvolgere le associazioni che operano nell’ambito della disabilità attraverso un’attenzione costante alle esigenze ad esse legate, coinvolgendole in progetti innovativi frutto di un lavoro di squadra.

Un ruolo, questo, apprezzato e riconosciuto dalle stesse associazioni, che nei giorni scorsi hanno inoltrato al Comune una lettera di ringraziamenti con la richiesta di proseguire nel solco tracciato.

A tal proposito, riconosciuta l’importanza del ruolo e il dialogo quotidiano instauratosi con le associazioni, l’intenzione dell’amministrazione è di dare continuità al progetto prevedendo la figura del Disability Manager all’interno della struttura comunale.