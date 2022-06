Pizzicato in via Imbriani con una condanna di 5 anni da scontare: in manette un pusher

Nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno effettuato numerosi controlli nelle aree cittadine. Con l’impiego delle pattuglie delle quattro Stazioni presenti in città e con gli equipaggi della Sezione Radiomobile i militari hanno presidiato il centro, l'Oltretorrente e i luoghi di aggregazione giovanile. Sono state effettuate denunce e segnalazioni. E un arresto, ai danni di un 37enne nigeriano che in Via Imbriani è stato fermato dalla pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente.

Al termine dei controlli è emerso che l’uomo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Bologna per una pena di quasi 5 anni per reati commessi a Parma, in materia di droga. Durante i controlli, i carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere un 26enne italiano controllato all’interno del Parco Ducale e trovato con oltre 20 grammi di hashish ed un coltello a serramanico.

Nel mirino dei carabinieri è finito anche un 30enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora controllato in via Trento. E' stato trovato con diversi involucri di hashish ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un 43enne senegalese controllato in Via Garibaldi è risultato inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso a luglio 2021. Infine venivano segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti diverse persone in quanto trovate con dosi di hashish