Polesine Zibello, controlli dei carabinieri: denunciato ubriaco alla guida

Controllo del territorio della Stazione carabinieri di Polesine Zibello finalizzato al controllo della circolazione stradale e soprattutto alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. I militari sono stati impegnati nel controllo dei flussi del traffico, lungo le principali arterie cittadine e su quelle d’accesso alla provincia. Diversi i posti di controllo predisposti nel corso della giornata, dove sono state identificate poco più di 30 persone, controllati circa 20 veicoli, elevate circa 10 sanzioni per violazioni al codice della strada, denunciato alla Procura della Repubblica un 31enne albanese.

Lo stesso sottoposto all’alcol test, a seguito di incidente stradale, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a tre volte a quello consentito per mettersi alla guida. Per tale motivo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, la patente ritarata e l’auto sequestrata. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura cinque persone quali assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sequestrati poco meno di 10 grammi di hashish.