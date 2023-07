Aggredisce la fidanzata e un'altra ragazza, poi si scaglia contro i poliziotti: 28enne albanese arrestato ed espulso dall'Italia

Un 28enne albanese è stato arrestato dalle Volanti per resistenza e danneggiamento aggravato. Poi è stato immediatamente espulso con volo in partenza dall’aeroporto di Bologna.

I fatti: ieri intorno all’1 di notte gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Venezia angolo via Trento per un'aggressione in strada ai danni di una ragazza. Una volta sul posto (insieme al 118), gli agenti appuravano che due ragazze, una moldava di 27 anni e una ragazza rumena di 37 erano state aggredite dal fidanzato della 27enne, un 28enne albanese, che versava in uno stato psico-fisico alterato probabilmente causato dall'assunzione di sostanze alcoliche. L'uomo, che si trovava sprovvisto di documenti di identità, durante il trasferimento in questura, ha iniziato a colpire la macchina della polizia danneggiandone il vetro posteriore destro e infine scagliandosi, spintonando e scalciando, gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. A quel punto l’uomo è stato condotto in Questura per gli adempimenti del caso.

Dopo aver ricostruito la vicenda, il personale delle Volanti procedeva ad arrestare l’uomo per i reati di resistenza a pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Il 28enne albanese, una volta in Questura, continuava nella sua azione violenta scagliandosi diverse volte contro l'autovettura di servizio, prendendola letteralmente a testate e procurandosi alcune ferite. A quel punto veniva richiesto l'intervento del 118 che lo ha accompagnato presso il Pronto Soccorso dove veniva sottoposto alle cure sanitarie necessarie per essere poi ricondotto nella cella di sicurezza della Questura. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto l’uomo, già noto alle Forze dell’ordine in quanto protagonista di reati in città quale resistenza, ricettazione, violazione sulla normativa in materia di immigrazione, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna per essere espulso e dove alle 23 è stato imbarcato sul volo diretto a Tirana .

Sempre ieri, inoltre, intorno alle 21 il personale delle Volanti è intervenuto in via Kennedy: in Vicolo Santa Maria, un uomo era stato avvicinato da alcuni nordafricani che lo hanno aggredito e rapinato di 70 euro in contanti per poi fuggire. La vittima è stata picchiata in volto. Durante la stesura sul posto del verbale, lo stesso ha visto transitare un giovane nordafricano indicandolo come uno degli aggressori, specificando che lo conosceva di vista e che, nella fase della rapina, era in compagnia del fratello. Gli operatori della Polizia di Stato a quel punto identificavano il marocchino di 42 anni, pregiudicato, il quale confermava di avere un fratello, che a suo dire però si trovava al lavoro a Fontevivo. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima, il marocchino veniva accompagnato in Questura per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica ed essere denunciato per il reato di rapina aggravata in concorso.