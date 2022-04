Aggredisce una cassiera tirandole i capelli, poi sferra un pugno a un poliziotto: 33enne arrestata

Un'aggressione in piena regola, ieri pomeriggio, al supermercato Lidl di via Venezia, dove una cassiera è stata aggredita e picchiata dopo una discussione con tre clienti (due uomini e una donna). Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti dopo la richiesta di aiuto del responsabile dell’esercizio commerciale.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della cassiera, la quale ha riferito di essere stata aggredita da una cliente che si trovava in compagnia di due uomini, uno dei quali già conosciuto dalla stessa cassiera: un uomo che la settimana precedente l’aveva minacciata a seguito di un diverbio per un’incomprensione sul pagamento di alcuni prodotti acquistati.

Nel frattempo è arrivata un’altra volante che ha individuato e identificato nel parcheggio del supermercato l’autrice dell’aggressione: una 33enne italiana, la quale ha ammesso di aver avuto un diverbio con la cassiera al termine del quale le aveva tirato i capelli. Durante le fasi del controllo la donna ha cominciato a dare segni di insofferenza andando in escandescenza e indirizzando frasi offensive e denigratorie ai poliziotti presenti sul posto. Alla fine ha anche sferrato un pugno in pieno volto al poliziotto che cercava di impedirne la fuga, causandogli una ferita al labbro superiore.

A questo punto, la donna, che continuava a dimenarsi e colpire i poliziotti con calci e pugni, è stata fatta sedere nell’auto di servizio. Durante queste fasi concitate, dalla folla che si era radunata per assistere a quanto stesse accadendo, si è fatto avanti un uomo, un cittadino tunisino, successivamente identificato, il quale palesandosi come il compagno della donna, ha cercato di impedirne la salita sull'auto. Fermato, anche lui è stato portato in Questura.

La 33enne è stata arrestata per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, lè stata posta agli arresti domiciliari. Il compagno, un 33enne tunisino pluripregiudicato, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.