Dopo un inseguimento arrestato il ladro delle lamette

Ruba lamette all’interno dell’Interspar di via Tebaldi e viene arrestato dagli agenti delle Volanti. Ieri sera i poliziotti si sono recati sul posto dopo una segnalazione: nel parcheggio esterno dell'esercizio commerciale l'attenzione è stata richiamata da un vigilante e dal direttore dell'esercizio commerciale, che hanno visto un uomo fuggire in direzione di via San Leonardo. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo, visibilmente alterato e con segni visibili, all'altezza degli occhi, riconducibili all'utilizzo nei suoi confronti di uno spray urticante.

L’uomo è stato quindi portato in Questura in quanto sprovvisto di documenti di identità, fotosegnalato dalla Polizia scientifica e identificato per un 39enne georgiano pregiudicato. Secondo il racconto del responsabile della sicurezza il 39enne si sarebbe aggirato con fare sospetto nel reparto cosmetici e avrebbe prelevato diverse confezioni di lamette da barba, dagli espositori nascondendole tra il giubbotto e la camicia. Dopo, il 39enne si sarebbe diretto verso l’uscita del supermercato senza pagare la merce. A quel punto vistosi scoperto ne sarebbe scaturito un inseguimento all’interno del supermercato da parte del responsabile della sicurezza. L'uomo, una volta bloccato, si sarebbe rifiutato di restituire la merce sottratta e, ancora in possesso della refurtiva, avrebbe provato a uscire dall'esercizio spintonando e aggredendo il responsabile della sicurezza che a quel punto durante la colluttazione avrebbe fatto uso dello spray al peperoncino in suo possesso. Nonostante ciò, il cittadino georgiano sarebbe comunque riuscito a scappare in direzione San Leonardo venendo tuttavia bloccato dal personale delle Volanti. L’intera merce, per un valore complessivo di 140 euro, è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale. Il 39enne è stato arrestato ed è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.