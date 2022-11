Polizia, centro storico al setaccio: trovata droga, denunciato un marocchino irregolare sul territorio nazionale

Ieri sera, il centro storico è stato setacciato dalle pattuglie delle Volanti che hanno effettuato dei controlli capillari in piazzale della Pace, piazza Ghiaia, via Verdi, nella zona Stazione, senza trascurare il quartiere Oltretorrente.

Proprio qui un equipaggio delle Volanti ha notato un uomo, che, a piedi, barcollava tra i passanti e pronunciava frasi sconnesse. Il soggetto, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dal personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un 55enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine del questore di Parma di abbandonare lo Stato italiano.

Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato denunciato poiché inottemperante all’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale ed è stato altresì messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per le valutazioni del caso e la conseguente adozione dei provvedimenti opportuni. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Nella stessa serata, nel transitare in zona Stazione, un equipaggio delle Volanti ha notato due ragazzi seduti su un muretto, uno dei quali alla vista dei poliziotti ha buttato a terra un borsello nero. I poliziotti, insospettiti da questo movimento repentino, hanno proceduto al controllo dei due soggetti, che si sono mostrati sin da subito insofferenti e nervosi al controllo di polizia.



I ragazzi sono stati identificati per due 25enni italiani. A seguito della perquisizione personale i poliziotti hanno rinvenuto all’interno del borsello appartenente ad uno dei due, della marijuana, mentre l’altro ragazzo è stato trovato in possesso di hashish.Al termine degli accertamenti a carico dei due 25eenni è stato elevato un verbale di contestazione di violazione amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.