Città al setaccio e blitz nei parchi: droga sequestrata e due accompagnamenti alla frontiera

Effettuati ieri in città servizi straordinari da parte della polizia.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia nonché da un equipaggio del Nucleo Commercio della Polizia Locale, procedendo con diversi posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città, concentrando la propria attenzione soprattutto in Via Trento, Via San Leonardo, Via Palermo. Particolare attenzione è stata altresì dedicata a Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino dove, grazie all’ausilio di un team di cinofili antidroga, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente di tipo hashish dal peso complessivo di circa 85 grammi, successivamente sottoposta a sequestro.

Nell’ambito della capillare attività di controllo gli operatori coinvolti hanno identificato e sottoposto a controllo 41 soggetti e 19 veicoli.

Nel corso di tali controlli, il personale del Nucleo Commercio della Polizia Locale ha proceduto altresì ad ispezionare alcuni esercizi commerciali oggetto di recenti segnalazioni, non elevando alcuna sanzione amministrativa ma riservandosi di compiere ulteriori accertamenti.

Sempre nella serata di ieri, personale della Questura, al termine dell’attività istruttoria condotta dalla squadra espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, ha provveduto ad accompagnare al CPR di Gradisca D’Isonzo, in vista della sua successiva espulsione, lo spacciatore tunisino arrestato dal personale delle volanti nella giornata precedente cui, all’esito al giudizio di convalida, era stata applicata la misura del divieto di dimora a Parma e nel territorio della provincia.

Nella giornata di oggi, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ha provveduto ad accompagnare alla frontiera di Bologna un 28enne albanese, che si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Parma, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria.

Lo straniero si trovava ristretto presso la Casa circondariale, dove stava scontando una pena pari ad anni due di reclusione, per reati in materia di stupefacenti commessi in Salsomaggiore Terme. A conclusione di tutti gli adempimenti necessari, al fine di dare esecuzione al provvedimento di espulsione, è stato accompagnatoda personale della Questura di Parma presso la Scalo Aereo“Marconi” di Bologna, da dove è stato rimpatriato in Albania con Volo Charter.

Nel corso dell’ultima settimana sono stati 3 gli accompagnamenti di stranieri pregiudicati effettuati da personale della Questura, previa istruttoria del personale dell’Ufficio Immigrazione, a testimonianza del costante impegno profuso dalla Polizia di Stato nel contrastare l’immigrazione clandestina e la microcriminalità.