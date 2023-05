Trovato con un etto di droga nel borsello: denunciato 38enne. Nei guai un 34enne alla guida con una patente falsa

Stanotte la Polizia di Stato di Parma ha denunciato in due distinti interventi un 38enne extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e un 34enne per falsificazione della patente di guida.

La notte scorsa durante il normale servizio di controllo del territorio le volanti hanno notato nella zona est della città, un’auto in sosta con motore acceso e fari spenti e con un uomo a bordo lato guida. I poliziotti hanno subito proceduto al controllo del veicolo e hanno controllato l’occupante identificato per un cittadino extracomunitario 38enne regolare sul territorio nazionale. L’uomo è apparso sin da subito nervoso e agitato, riferendo ai poliziotti di essere in procinto di raggiungere un locale della zona.

I poliziotti, avvicinatisi al veicolo hanno subito avvertito un forte odore di presumibile sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’abitacolo. Visto lo stato di agitazione del conducente, l’uomo è stato controllato e invitato a mostrare il contenuto delle proprie tasche. Durante il controllo esteso anche al veicolo i poliziotti hanno notato sul sedile anteriore un borsello di grosse dimensioni, il cui contenuto sporgeva dal borsello e all’interno del quale è stata trovata una sostanza solida di colore marrone avvolta in cellophane trasparente, presumibilmente sostanza stupefacente

L’uomo è stato accompagnato in Questura. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica sulla sostanza trovata dal peso complessivo di 103 grammi ha dato esito positivo al cannabis test e pertanto sequestrata.

L'uomo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato al codice della strada perché da accertamenti effettuati è emerso che il veicolo era privo di carta di circolazione e della revisione periodica scaduta nel febbraio 2022.

Nel corso di un posto di controllo predisposto alle prime luci dell’alba in zona nord della città, le volanti hanno poi fermato un’auto con 4 occupanti. Il conducente, alla richiesta di esibire i documenti di guida, ha riferito di aver smarrito la patente, di averne denunciato lo smarrimento in data imprecisata presso la Questura di Parma e contestualmente ha esibito un permesso provvisorio. Alla visione dei documenti, i poliziotti si sono subito accorti che il documento era palesemente falso, perché mancava di alcuni elementi essenziali. Inoltre, dal controllo effettuato tramite la banca dati della motorizzazione sul numero di patente indicato sul documento provvisorio, il conducente non risultava essere titolare di patente di guida, né risultava alcuna denuncia inerente il titolo abilitato alla guida smarrito dallo stesso.

L’uomo identificato per un trentaquattrenne parmigiano è stato segnalato all‘Autorità Giudiziaria per la falsificazione di un permesso provvisorio di guida e sanzionato per guida senza patente. Il permesso provvisorio di guida è stato sottoposto a sequestro.