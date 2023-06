Droga nei parchi: il cane poliziotto trova hashish e marijuana tra i cespugli

Nuovi servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della criminalità, nonché alla verifica della regolarità amministrativa di diversi negozi etnici e locali del centro storico.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna nonché da un nucleo specializzato sia della locale Questura che della Polizia Locale, con il compito di verificare la regolarità di alcuni negozi etnici del quartiere Oltretorrente.

L’obiettivo è stato quello di sottoporre gli esercizi commerciali, anche in base alle varie segnalazioni provenienti dai cittadini, a un controllo amministrativo, teso a verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente.

Nell’ambito dei controlli, in occasione dei quali sono state complessivamente impiegate 6 pattuglie, sono stati controllati 2 negozi etnici di via Imbriani e uno in Piazzale Picelli.

I negozi controllati sono risultati inizialmente in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli uffici competenti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati altresì 3 esercizi commerciali dediti alla somministrazione di cibo e bevande in passato oggetto di esposti. Tutti gli accertamenti sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa al fine di rilevare eventuali infrazioni alla normativa vigente in materia di licenze e somministrazione bevande e alimenti.

Sono stati controllati due condomini della zona centro per la verifica degli esposti presentati dai rispettivi amministratori di condominio.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sono stati altresì setacciati i parchi cittadini e in particolare: Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino.

Grazie al fiuto del cane Havana gli agenti hanno rinvenuto complessivamente circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 11 di marijuana nascosti tra i cespugli pronta per lo spaccio, di cui 11 grammi di marijuana e 39 grammi di hashish rinvenuti al parco Ducale e 11 grammi di hashish rinvenuti all’interno del Parco Falcone Borsellino. La sostanza è stata sequestrata.



Nel corso del servizio sono stati effettuati 3 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state identificate 72 persone, 18 delle quali sono risultate positive alle banche dati in uso alle forze di polizia e sono stati controllati 21 veicoli.L’attività di controllo è stata estesa anche alle zone della Stazione Ferroviaria, dove il personale delle Volanti ha svolto una mirata attività di pattugliamento finalizzata alla perlustrazione delle vie e delle piazze, prospicenti lo scalo, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.