Polizia: il 31enne Edoardo Maria Rovere esordisce come dirigente della Questura di Parma

Edoardo Maria Rovere, 31enne nato a Sanremo e residente a Genova da diversi anni, è un nuovo dirigente della Questura di Parma. Laureato con lode in Giurisprudenza nel 2016, dopo aver completato gli studi ha svolto per otto mesi l'attività di tirocinio presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, effettuando contestualmente la pratica forense.

Nel 2019 ha poi conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Nel 2020 ha conseguito poi un Master di II livello in Diritto Penale dell'impresa all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2021 è risultato vincitore del concorso per commissari della polizia di Stato. Durante il periodo di formazione ha anche ottenuto un Master all'Università la Sapienza in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza. Oggi, 4 luglio, Edoardo Maria Rovere, è entrato a far parte della squadra dei funzionari della Questura di Parma.