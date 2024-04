Nel 2023 la polizia ha espulso 77 stranieri

Ci sono anche 77 accompagnamenti di stranieri alla frontiera o in centri di permanenza per i rimpatri, tra le attività svolte nel 2023 dalla polizia di Stato di Parma, che ha festeggiato oggi l'anniversario dei 172 anni dalla sua fondazione al ridotto del teatro Regio. Nei numeri delle attività dell'anno scorso si contano poi: 154 arresti, 1347 denunce, 54 chili di droga sequestrata, 147 avvisi orali e 80 fogli di via. Inoltre 4 proposte di sorveglianza speciale, 34 daspo, tre chiusure di esercizi commerciali e 63 ammonimenti per violenza domestica o stalking.