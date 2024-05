Polizia, espulso un 40enne marocchino pregiudicato

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 maggio 2024, il personale della Questura di Parma , ha notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Parma nei confronti di un cittadino marocchino scarcerato dalla Casa Circondariale di Parma per fine pena. L’uomo, pluripregiudicato con a carico diverse condanne per estorsione, furto aggravato, rapina impropria e stupefacenti, si trovava presso la Casa Circondariale di Parma dal 2022 per reato furto aggravato ed estorsione. Data la pericolosità sociale, il 40enne irregolare sul territorio sul territorio nazionale, al termine dell’attività di rito è stato accompagnato da personale della Questura al CPR di Ponte Galeria e successivamente affidato a personale del centro per la successiva esecuzione del provvedimento espulsivo.