Prima non paga la spesa all'Eurosia, poi aggredisce vigilanti e poliziotti: arrestato 22enne

Non paga la spesa e aggredisce vigilanti e poliziotti. E’ successo ieri intorno alle 19 al centro commerciale Eurosia, dove una pattuglia delle Volanti è arrivata dopo la segnalazione di una rapina all’interno della Coop. Un 22enne, dopo aver prelevato alcuni prodotti occultandoli all’interno di uno zaino, ne aveva “omesso” il pagamento e, dopo essere stato fermato dagli addetti alla sorveglianza, li ha aggrediti nel tentativo di scappare.

Le Volanti sono arrivate quando l'uomo era ancora sul posto. Alla vista dei poliziotti è andato nuovamente in escandescenza, cercando di liberarsi violentamente anche da loro. Il 22enne, dopo la perquisizione, oltre a tutta la refurtiva, è stato trovato in possesso anche di un coltellino svizzero. E’ stato così portato in Questura ed arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso tempo, è stato denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.