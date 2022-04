I numeri della Polizia: un arresto ogni due giorni e oltre 25 chili di droga sequestrati

Quest’anno la Polizia di Stato presente nella Provincia di Parma ha celebrato oggi il 170° Anniversario della sua fondazione presso la splendida cornice del teatro Farnese del complesso monumentale della Pilotta alla presenza del Questore e delle principali Autorità cittadine. E' stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività: in un anno, nel periodo che va dal 12 aprile dello scorso anno al oggi, il centralino ha ricevuto 57.004 chiamate. Sono state arrestate 178 persone, denunciate 1.230, controllate più di 50.200 persone. E' stato sequestrato un quantitativo enorme di droga: 25.173 chili, con quasi 9.000 veicoli controllati (8.769). Il Questore di Parma, Massimo Macera ha firmatao 127 ordini di espulsione. Sono stati accompagnati alla frontiera 17 persone, 55 i fogli di via obbligatori, due sorveglianze speciali. Sono stati emessi 8 daspo, 4 daspo Willy, nuovo provvedimento estendibile anche ai minori.

Prima della celebrazione, per onorare i Caduti della Polizia di Stato è stata deposta una corona d’alloro presso la lapide collocata all’ingresso della Questura. Nel suo saluto ai presenti il Questore ha ringraziato tutte le donne e gli uomini della Polizia idi Stato ricordando l’impegno e i sacrifici che quotidianamente compiono nello svolgimento del servizio.

Ecco i dati statistici relativi al periodo 12 aprile 2021 – 12 aprile 2022:

Chiamate al 113: 57004

Persone arrestate: 178

Persone denunciate: 1230

Droga sequestrata: 25173.3

Persone controllate: 50232

Veicoli controllati: 8769

Ordine di espulsione a firma del Questore: 127

Accompagnamenti presso il CPR: 29

Espulsioni su ordine dell’AG: 13

Accompagnamenti alla frontiera: 17

Avviso Orale: 188

Foglio di via Obbligatorio: 55

Sorveglianza Speciale: 2

Ammonimenti del Questore: 8

DASPO: 8

Daspo Willy 4

Proposte divieto detenzione armi: 133

Porto di fucile revocati/rigettati: 116

Provvedimenti ex art 100 TULPS: 3

Passaporti rilasciati: 8224

Licenze porto di fucile: 1934