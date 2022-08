Polizia Locale, a gennaio il nome del nuovo comandante

Si conoscerà a gennaio il nome del nuovo comandante della Polizia Locale di Parma. Michele Cassano sta per tornare a Bari, in seguito a degli accordi intercorsi tra Comune di Parma e Comune di Bari, potrà trasferirsi nella città pugliese dal primo gennaio 2023.

In dieci anni, nel commissariato di via del Taglio, si sono avvicendati sette comandanti della Polizia Municipale. Cassano è l'ultimo in ordine di tempo. Le voci sul suo conto e su un trasferimento a Bari si erano scatenate a giugno, nel periodo delle elezioni amministrative. In via del Taglio si prospetta un nuovo cambio della guardia.

"Esprimo la mia profonda gratitudine per un'esperienza professionale e umana davvero significativa e formativa dal punto di vista lavorativo." Ha voluto dichiarare il Comandante Michele Cassano "Colgo l’occasione per ringraziare fin d'ora, anche se il mio incarico si protrarrà fino al nuovo anno, il Sindaco Michele Guerra e l’ex Sindaco Federico Pizzarotti, l’assessore Francesco De Vanna e l’ex Assessore Cristiano Casa per la fiducia accordatami in questo anno di intensa esperienza professionale. Ringrazio sentitamente il Prefetto di Parma, il Questore e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per il costante supporto e sostegno ricevuti. Non da ultimo, porgo i miei più cordiali ringraziamenti ai componenti del Glorioso Corpo di Polizia Locale e alla comunità parmigiana tutta, con la consapevolezza di aver impiegato ogni risorsa professionale e umana per il bene comune sottolineando come il mio trasferimento sia maturato anche in ragione di un avvicinamento familiare."